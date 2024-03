Portugal continental com 349 ocorrências a maioria na região de Lisboa e Porto

Entre as 00:00 e as 21:00 de hoje registaram-se 349 ocorrências, que afetaram especialmente a Área Metropolitana do Porto e a Grande Lisboa, referiu fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Entre as principais ocorrências estiveram quedas de árvores e estruturas, inundações e limpezas de via, acrescentou.

A mesma fonte apontou que não há registo de danos significativos ou vítimas devido ao mau tempo, explicando que nas últimas horas o número de ocorrências diminuiu em todo o país.

Num balanço anterior, fonte da ANEPC tinha assinalado à Lusa 171 ocorrências entre as 00:00 e as 17:00 de hoje.

A ANEPC avisou hoje a população para tomar medidas preventivas devido ao agravamento das condições atmosféricas nas próximas 48 horas, com agitação marítima, vento e queda de neve.

Os distritos de Faro, Beja, Setúbal, Lisboa, Leiria, Aveiro e Coimbra estão sob aviso vermelho entre sábado e domingo devido à forte agitação marítima, com ondas que podem alcançar 14 metros de altura máxima, informou hoje o IPMA.

O IPMA colocou ainda no nível vermelho os distritos de Vila Real, Braga e Viana do Castelo devido à queda de neve a partir da meia-noite e até às 09:00 de sábado. Devido à queda de neve, estes três distritos estarão ainda em aviso laranja já a partir das 21:00 de hoje e até à meia-noite, voltando a laranja entre as 09:00 de sábado e as 09:00 de domingo.

A partir das 21:00 de hoje e até às 09:00 de domingo, o IPMA prevê também queda intensa de neve e colocou sob aviso laranja os distritos de Bragança, Viseu, Guarda e Castelo Branco e sob aviso amarelo Porto, Aveiro e Coimbra.

A queda intensa de neve pode causar perturbações com acumulação e possível formação de gelo e provocar condicionamentos ou interdição de vias, danos em estruturas ou árvores e prejudicar os abastecimentos locais, alertou o IPMA.

Viana do Castelo, Bragança, Vila Real, Braga, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Porto, Aveiro, Coimbra, Lisboa, Setúbal, Leiria, Évora, Beja e Faro estão também hoje sob aviso amarelo devido ao vento forte, sobretudo nas terras mais altas do litoral.

No sábado também há aviso amarelo para vento forte em Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Santarém, Beja, Aveiro e Coimbra.

Atendendo à alteração das condições meteorológicas, a ANEPC pede cuidados redobrados na estrada, com piso rodoviário escorregadio devido à possibilidade de acumulação de gelo, geada e neve.

Alerta ainda para possíveis acidentes na orla costeira devido à forte agitação marítima, queda de ramos ou árvores, bem como de infraestruturas associadas às redes de comunicações e energia, além do desconforto térmico na população devido à descida acentuada da temperatura mínima.