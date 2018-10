Portugal com quatro novidades na qualificação para o Europeu2020 de andebol

A Federação de Andebol de Portugal (FPA) divulgou esta sexta feira os convocados para os jogos com a Roménia e a Lituânia, de apuramento para o Europeu2010, numa lista com Gustavo Capdeville, André Gomes, Belone Moreira e Diogo Silva.

Em relação ao ‘play-off’ para o Mundial2019, que Portugal falhou frente à Sérvia (21-28 e 25-25), em junho, Paulo Pereira convocou o guarda-redes Gustavo Capdeville (Madeira SAD), o lateral esquerdo André Gomes (FC Porto) e os laterais direitos Belone Moreira (Benfica) e Diogo Silva (Avanca).

No sentido inverso, ficaram de fora dos eleitos para os jogos com a Roménia e a Lituânia, a 24 e 28 de outubro, respetivamente, referentes às duas primeiras jornadas do grupo 6 de apuramento para o Europeu2020, Hugo Figueira, Jorge Silva, João Ferraz e Wilson Davyes.

É a jogar em casa que Portugal começa a disputar o grupo 6 da fase de qualificação para o Europeu2020, frente à Roménia, a 24 de outubro, em Santo Tirso. A seleção lusa prossegue o apuramento a 28, em Klaipeda, frente à Lituânia.

O saldo dos jogos com a Roménia é francamente deficitário para Portugal, que perdeu sete, venceu quatro e empatou três. No entanto, nas últimas seis vezes que se defrontaram, Portugal venceu dois, perdeu um e empatou três.

Além da Roménia e da Lituânia, Portugal terá ainda como adversário do grupo 6 a multicampeã França, campeã mundial em 2017, 2015, 2011, 2009, 2001 e 1995, europeia em 2014, 2010 e 2006, e olímpica em Londres2010 e Pequim2008.

O Europeu2020 é organizado conjuntamente pela Suécia, Áustria e Noruega e será o primeiro a disputar-se de acordo com um novo modelo competitivo, com 24 equipas.

Serão apurados para a dase final os dois primeiros classificados de cada um dos oito grupos, bem como os quatro melhores terceiros classificados (apenas contam os resultados obtidos com as equipas classificadas nos dois primeiros lugares no grupo).

Lista de 18 convocados:

- Guarda-redes: Alfredo Quintana (FC Porto), Humberto Gomes (ABC) e Gustavo Capdeville (Madeira SAD).

- Pontas: Sérgio Barros (Puente Genil, Esp). Diogo Branquinho (FC Porto), Pedro Portela (Tremblay, Fra) e Carlos Martins (Benfica).

- Pivôs: Tiago Rocha (Sporting), Daymaro Salina (FC Porto) e Alexis Borges (FC Porto).

- Laterais: Gilberto Duarte (FC Barcelona, Esp), Fábio Magalhães (FC Porto), Alexandre Cavalcanti (Benfica), André Gomes (FC Porto), Belone Moreira (Benfica) e Diogo Silva (Avanca).

- Centrais: Rui Silva (FC Porto) e Miguel Martins (FC Porto).