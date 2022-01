Portugal com nove mortes e 3.269 novos casos nas últimas 24 horas

Os dados revelam que há hoje uma diminuição no número de internamentos em enfermaria e um aumento em cuidados intensivos.



No boletim epidemiológico da DGS assinala-se que estão internadas 599 pessoas com covid-19, menos quatro do que na quarta-feira, 136 das quais em unidades de cuidados intensivos, mais seis.



A área de Lisboa e Vale do Tejo tem 48,1% do total das novas infeções, concentrando 1.574 novos casos.



As nove mortes nas últimas 24 horas ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (7), na região Norte (1) e na região Centro (1).



No que respeita às faixas etárias seis das vítimas mortais tinham mais de 80 anos e três entre os 70 e os 79.



Do total de 3.269 novos casos nas últimas 24 horas, 319 foram crianças entre os 0 e os 09 anos, 485 entre os 10 e os 19, 830 entre os 20 e os 29 anos, 595 entre os 30 e os 39 anos, 527 entre os 40 e os 49 anos, 234 entre os 50 e os 59 anos, 152 entre os 60 e os 69 anos, 82 entre os 70 e os 79 anos e 40 com mais de 80 anos.



Os dados divulgados pela DGS mostram também que há mais 1.605 casos ativos, totalizando 41.863 e que 1.655 pessoas foram dadas como recuperados nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 840.297 recuperados.



Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.135 pessoas e foram registados 899.295 casos de infeção.



As autoridades de saúde têm em vigilância nas últimas 24 horas mais 1.812 pessoas, totalizando 68.867.



A região de Lisboa e Vale do Tejo com a notificação de 1.574 novas infeções, contabiliza até agora 350.282 casos e 7.292 mortos.



Na região Norte foram registadas hoje 934 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 350.771 casos de infeção e 5.371 mortes desde o início da pandemia.



Na região Centro registaram-se mais 279 casos, acumulando-se 123.792 infeções e 3.029 mortos.



No Alentejo foram assinalados mais 109 casos, totalizando 31.543 infeções e 973 mortos desde o início da pandemia.



Na região do Algarve o boletim de hoje revela que foram registados 318 novos casos, acumulando-se 26.457 infeções e 366 mortos.