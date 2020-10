Portugal com mais oito mortes e 944 novos casos

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 2.040 mortes e 81.256 casos de infeção, estando hoje ativos 28.179 casos, mais 611 do que na terça-feira.

A DGS indica que das oito mortes registadas, cinco ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde também se verifica o maior número de infeções, uma na região Norte, uma no centro e outra no Algarve.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim revela que nas últimas 24 horas há mais 32 internados em enfermarias. Nas Unidades de Cuidados Intensivos não há registo de novos internamentos desde terça-feira.

No total, há 764 doentes internados em enfermaria e 104 em Unidades de Cuidados Intensivos, de acordo com o relatório da situação epidemiológica da covid-19 em Portugal.

O boletim refere ainda que as autoridades de saúde têm sob vigilância 46.023 contactos, menos 414 em relação a terça-feira, e que 325 doentes foram dados como recuperados.

Desde o início da pandemia em Portugal, em março, já recuperaram da doença 51.037 pessoas.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 494 novos casos de infeção, contabilizando a região 41.225 casos e 811 mortes.

A região Norte regista hoje mais 356 novos casos de infeção por SARS-CoV-2, totalizando 29.469 e 900 mortos desde o início da pandemia.

Na região Centro registaram-se mais 58 casos, contabilizando 6.561 casos e 269 mortos.

No Alentejo foram registados mais oito casos de infeção, totalizando 1.595 e 25 mortos.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 21 casos, somando 1.862 situações de infeção e 20 mortes.