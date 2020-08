Portugal com mais duas mortes e 120 novos casos desde segunda-feira

O número de pessoas internadas é de 365, menos nove do que na segunda-feira, e nos cuidados intensivos estão 35 pessoas, mais nove do que na véspera.

De acordo com o boletim da DGS sobre a situação epidemiológica, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 52.945 casos de infeção confirmados e 1.761 mortes.

A região de Lisboa e Vale do Tejo totaliza hoje 27.281 casos de covid-19, mais 72 do que no dia anterior, o que representa 60% dos casos.

Em termos percentuais, nas últimas 24 horas o aumento no número de casos confirmados foi de 0,22% (de 52.825 para 52.945) e o de mortos representou 0,11% (de 1.759 para 1.761).

O número de doentes dados como recuperados de covid-19 voltou a aumentar nas últimas 24 horas para 38.760, mais 160 do que na segunda-feira, ultrapassando o número de novos casos (120).