Portugal com mais de 600 pessoas internadas e cinco mortes

No boletim epidemiológico da DGS assinala-se que estão hoje internadas 613 pessoas com Covid-19, mais 46 do que no domingo, 136 das quais em unidades de cuidados intensivos, mais oito.



Desde o dia 29 de março que Portugal não tinha mais de 600 pessoas internadas devido à Covid-19. Nesse dia estavam internados 623 doentes.



A área de Lisboa e Vale do Tejo tem 54% do total das novas infeções, concentrando 802 novos casos.



As cinco mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (3), na região Norte (1) e na região do Algarve (1).



Os dados divulgados pela DGS mostram também que há mais 705 casos ativos, totalizando 38.829 e que 773 pessoas foram dadas como recuperados nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 834.625 recuperados.



Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.117 pessoas e foram registados 890.571 casos de infeção.



O número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde é de mais 1.142, totalizando 59.442.



A incidência da infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal continental continua em crescimento, estando hoje nos 231 casos por 100.000 habitantes, assim como na totalidade do território que é agora de 224,6, revelam dados oficiais.



Na sexta-feira, a incidência da infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal continental estava nos 194,2 casos por 100.000 habitantes, enquanto o valor para a totalidade do território se situava nos 189,4.



De acordo com o boletim conjunto da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), o índice de transmissibilidade (Rt) subiu de 1,16 para 1,19 em todo o território nacional e de 1,17 para 1,20 em Portugal continental.



Os dados do índice de transmissibilidade e da incidência a 14 dias são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.



A região de Lisboa e Vale do Tejo com a notificação de 802 novas infeções, contabiliza até agora 345.840 casos e 7.278 mortos.



Na região Norte há hoje 314 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 348.379 casos de infeção e 5.369 mortes desde o início da pandemia.



Na região Centro registaram-se mais 93 casos, acumulando-se 123.057 infeções e 3.027 mortos.



No Alentejo foram assinalados mais 24 casos, totalizando 31.307 infeções e 973 mortos desde o início da pandemia.



Na região do Algarve o boletim de hoje revela que foram registados 203 casos, acumulando-se 25.673 infeções e 366 mortos.