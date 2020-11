Portugal com 6.035 novos casos e mais 76 mortos

Este é o terceiro dia consecutivo em que os casos se contabilizam acima dos seis mil.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 3.381 mortes e 217.301 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 88.854 casos, mais 3.410 do que no sábado.

O maior número de novos casos diários de infeção com o SARS-Cov-2 foi registado na sexta-feira, com 6.653 casos.

Segundo o boletim, a região Norte regista o maior número de infeções e de mortos nas últimas 24 horas, seguindo-se a região de Lisboa e Vale do Tejo.

Os mais recentes dados indicam que dois terços dos novos casos foram contabilizados na região Norte (4.022), onde também se registou mais de metade das vítimas mortais (44) das últimas 24 horas.

Em Lisboa e Vale do Tejo, verificaram-se 1.137 novos casos e 19 mortos.

Os restantes 13 óbitos aconteceram na região Centro (11), com mais 713 casos, e no Algarve (2), com mais 58 casos.

Nas últimas 24 horas, o Alentejo não registou mortes associadas à covid-19 entre os 72 novos casos reportados. Nas regiões autónomas de Madeira (mais sete casos) e Açores (mais 26 casos), também não se registaram vítimas mortais.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico revela que estão internadas 2.929 pessoas (mais 131 do que no sábado), das quais 415 em cuidados intensivos (mais dois doentes).

A DGS refere também que as autoridades de saúde têm em vigilância 94.604 contactos, mais 2.668 em relação a sábado, e que foram dados como recuperados, nas últimas 24 horas, mais 2.549 doentes, num total de 125.066 desde o início da pandemia, em março.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, com o maior número de infeções entre os 20 e os 59 anos.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 98.177 homens e 119.124 mulheres. Entre as vítimas mortais estão 1.725 homens e 1.656 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.313.471 mortos resultantes de mais de 54 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo o último balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.