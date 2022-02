Portugal com 491 novos casos, cinco mortes e subida nos internamentos

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado hoje, estão agora internadas 360 pessoas, mais 25 do que no domingo, das quais 60 em unidades de cuidados intensivos, mais uma do que nas últimas 24 horas.

As cinco mortes registaram-se nas regiões de Lisboa (1), Centro (3) e Alentejo (1), precisam os dados da autoridade de saúde, indicando que as vítimas são dois homens e três mulheres, com 80 ou mais anos.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 18.162 pessoas e foram registados 1.091.142 casos de infeção.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se entre os idosos com mais de 80 anos (11.850), seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos (3.886).

Do total de vítimas mortais registadas até à data, em Portugal 9.525 eram homens e 8.637 mulheres.

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 50 casos ativos de covid-19, para um total de 31.940, referem os dados da DGS, segundo os quais 436 pessoas foram dadas como recuperadas, elevando para 1.041.040 o total de pessoas recuperadas desde o início da pandemia.

O número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde aumentou, mais 152, situando-se nos 22.524.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 585.464 mulheres e 504.931 homens. Há ainda 747 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática, explica a DGS.

Entre as novas infeções destaca-se a faixa etária dos 20 aos 29 (mais 77 casos), seguida dos 40 aos 49 anos (mais 74), dos 30 aos 39 anos (mais 67), dos zero aos nove (mais 65), dos 50 aos 59 anos (mais 54), dos 10 aos 19 (mais 46), dos 60 aos 69 anos e dos 70 aos 79 anos (ambos com mais 41) e dos oitenta ou mais anos (mais 29).

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 189 novas infeções, contabilizando-se até agora nesta área geográfica 421.430 casos e 7.729 mortos.

A região Norte registou 125 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 416.344 casos de infeção e 5.598 óbitos desde o início da crise pandémica.

De acordo com os dados, foram registados na região Centro mais 73 casos, perfazendo 147.005 infeções e 3.184 mortos.

No Alentejo foram assinalados 19 novos casos de infeção, totalizando 147.005 contágios e 1.053 mortos desde o início da pandemia.

O boletim de hoje da DGS contabiliza ainda 46 novos casos na região do Algarve, acumulando-se 44.058 contágios pelo SARS-CoV-2 e 479 óbitos.

A região Autónoma da Madeira contabilizou 29 novos casos, somando 12.735 infeções e 74 mortes devido à doença covid-19 desde março de 2020.

Nas últimas 24 horas, e segundo a DGS, os Açores registaram 10 novos casos, o que eleva para 9.375 infeções desde o início da pandemia e 45 mortes devido à doença.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

A covid-19 provocou pelo menos 4.992.831 mortes em todo o mundo, entre mais de 246,31 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.