Portugal com 160 mortes e mais de 7.400 infetados

O Governo dos Açores decidiu avançar com o abastecimento de bens essenciais à ilha do Corvo por via aérea, através do Fundo Regional de Coesão, utilizando espaço de carga da SATA Air Açores, na sequência do agravamento do estado do mar, que não permite a realização da viagem do navio “Lusitânia” programada para esta semana.