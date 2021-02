Portugal com 138 mortes e 1.677 casos de infeção nas últimas 24 horas

O boletim epidemiológico da DGS revela também que estão internados 4.826 doentes (menos 24 do que no sábado), dos quais 795 em unidades de cuidados intensivos (menos oito), mantendo-se a tendência de descida verificada na última semana.

Os dados de hoje mostram que foi registado o menor número de mortos por covid-19 e de novos casos de infeção desde há mais de um mês.

Há mais 3.791 pessoas que foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 665.316 o número total de infetados que recuperaram desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Há 14 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.

Os casos ativos em Portugal também registam uma redução, havendo 105.119 pessoas com o vírus ativo, menos 2.252 do que no sábado.

Portugal já registou 15.321 mortes associadas à covid-19 e 785.756 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

As autoridades de saúde têm em vigilância 139.402 contactos, menos 3.771 relativamente a sábado. Este indicador tem também acompanhado os reduções nos outros parâmetros e registado uma descida consistente desde o dia 30 de janeiro.