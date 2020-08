Portugal com 12.519 casos ativos e 161 surtos

Esses surtos, adiantou Marta Temido, são 42 na região Norte, um número que classifica como estável, 8 na região do Centro, 82 em Lisboa e Vale do Tejo, 13 na região do Alentejo e 16 na região do Algarve.

Portugal regista esta quarta-feira mais três mortes por covid-19 e 278 novos casos de infeção em relação a terça-feira, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Relativamente ao aumento do número de casos na região Norte, a ministra da Saúde explicou que está relacionado com surtos registados numa área geográfica circunscrita ao agrupamento de Centros de Saúde da Povoa de Varzim e Vila do Conde, estando o caso a ser "acompanhado com cuidado".

Sobre as três mortes registadas nas últimas 24 horas, a ministra da Saúde adiantou que eram pessoas com mais de 80 anos. Duas das mortes ocorreram na região de Saúde do Norte e uma na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Segundo Marta Temido, o país tem neste momento uma taxa de letalidade global de 3,3 por cento e de letalidade acima dos 70 anos de 15,7 por cento.

A região Norte continua a registar o maior número de mortes (836), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (621), o Centro (253), Alentejo (22) e Algarve (17).



De acordo com a última informação transmitida pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge o índice de transmissibilidade efetivo para os dias entre 3 e 7 de agosto está nos 0,99.

O número médio de casos secundários que resultam de um caso infetado, medido em função do tempo (o chamado Rt) global nacional está abaixo de um, mas segundo a ministra da Saúde a tendência decrescente dos últimos dias está a ter uma ligeira inversão.

A taxa de incidência de novos casos dos últimos sete dias é de 13,4 por 100 mil habitantes e nos últimos 14 dias é de 25,4 por 100 mil habitantes, adiantou Marta Temido.

A maior parte dos casos de infeção são mulheres (29.406) e em termos gerais há mais infetados na faixa etária entre 40 e 49 anos (8.785), seguindo-se a faixa entre 30 e 39 anos, que contabiliza hoje 8.710 casos.

A faixa etária entre os 20 e os 29 anos totaliza em Portugal desde o início da pandemia 8.188 casos, enquanto na faixa dos 50 aos 59 anos, os casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 situa-se nos 8.004.

Com mais de 80 anos, tiveram infeções confirmadas 6.006 pessoas, enquanto 5.318 pessoas entre os 60 e os 69 anos adoeceram.