Portugal com 111 mortes e 1.502 casos de infeção nas últimas 24 horas

O boletim epidemiológico da DGS revela também que estão internados 4.482 doentes, menos 350 que na segunda-feira, uma significativa descida, dos quais 752 em unidades de cuidados intensivos, ou seja, menos 32.

Os dados divulgados hoje indicam ainda que 8.865 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 677.719 o número total de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Há 16 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções, mantendo-se, nos últimos dias, uma descida consistente da descida do número de novos infetados.

Os casos ativos em Portugal continuam a registar uma diminuição e hoje desceram para menos de 100 mil (95.320), isto é, menos 7.474 casos de infeção ativos, algo que não acontecia desde 08 de janeiro.

Desde março de 2020, Portugal já registou 15.522 mortes associadas à covid-19 e 788.561 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

As autoridades de saúde têm em vigilância 121.180 contactos, menos 8.341 relativamente ao dia anterior, mantendo-se a tendência decrescente desde 30 de janeiro.

Das 111 mortes registadas nas últimas 24 horas, 59 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 20 na região Norte, outras 20 na região Centro, dez no Alentejo e duas na região do Algarve.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas mais 610 novas infeções, contabilizando-se até agora 296.820 casos e 6.394 mortes.

A região Norte tem hoje 406 novas infeções por SARS-CoV-2 e desde o início da pandemia já contabilizou 322.511 casos de infeção e 5.070 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 300 casos, acumulando-se 112.694 infeções e 2.765 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 65 casos, totalizando 27.852 infeções e 898 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 70 novos casos, somando 19.472 infeções e 308 mortos.

A Madeira registou 46 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 5.540 infeções e 59 mortes devido à covid-19.

A região Autónoma dos Açores registou apenas um novo caso nas últimas 24 horas e notificados no total 3.672 casos de infeção e 28 mortos.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal, pelo menos, 356.401 homens e 431.895 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 265 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.097 eram homens e 7.425 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de 15.522 mortes, 10.347 eram pessoas com mais de 80 anos, 3.235 com idades entre os 70 e os 79 anos e 1.343 tinham entre os 60 e os 69 anos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.408.243 mortos no mundo, resultantes de mais de 109 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.