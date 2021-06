Portugal com 1.183 novos casos e uma morte

O boletim epidemiológico de hoje indica ainda que estão mais cinco pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos, num total de 99, e menos duas no internamento geral hospitalar onde se encontram 389 devido à doença.

Mais de metade dos novos casos de infeção (761) foram, mais uma vez, registados na região de Lisboa e Vale do Tejo.

As autoridades de saúde contam mais 298 casos ativos, num total de 27.723, enquanto mais 884 pessoas foram dadas como recuperadas, totalizando 819.324 desde os primeiros casos de infeção.

O número de contactos em vigilância aumentou em 1.026 nas últimas 24 horas e atinge agora as 37.701 pessoas.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.062 pessoas com covid-19 e foram registados 864.109 casos de infeção.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo contam-se até agora 330.396 casos de infeção e 7.237 mortes com covid-19.

A região Norte tem hoje 181 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 343.381 casos de infeção e 5.361 mortes desde o início da pandemia.

Na região Centro registaram-se mais 87 casos, acumulando-se 120.935 infeções e 3.025 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 36 casos, totalizando 30.622 infeções e 972 mortes desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim de hoje revela que foram registados 71 novos casos, e um óbito, acumulando-se 22.011 infeções e 365 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou 10 novos casos, totalizando 9.837 casos e 69 mortes com covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm hoje 37 novos casos e contabilizam 5.927 casos e 33 mortos desde o início da pandemia.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

A incidência da infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal ultrapassou os 100 casos por 100.000 habitantes e o índice nacional de transmissibilidade (Rt) subiu de 1,12 para 1,14, revelam dados oficiais divulgados na sexta-feira.

Segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, Lisboa e Vale do Tejo é a região do país que apresenta o Rt mais elevado, tendo aumentado dos 1,12 para os 1,20 numa semana.

Os últimos dados da DGS indicam que, desde 27 de dezembro de 2020, já foram administradas 7.098.594 vacinas, das quais 2.476.648 são segundas doses.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 470.457 mulheres e 393.242 homens, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 410 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.956 eram homens e 8.106 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.853.859 mortos no mundo, resultantes de mais de 177,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.