Portugal bate Países Baixos e está quase nos 'quartos' do Euro2022 de futsal

Oualid Saasouni, na própria baliza, Pany Varela, que ‘bisou’, e Afonso Jesus marcaram os golos do ‘cinco’ de Jorge Braz, que se isolou na liderança do Grupo A, com seis pontos, contra três de Ucrânia (6-1 à Sérvia) e Países Baixos e nenhum dos sérvios.

Na última jornada, marcada para sexta-feira, Portugal, campeão mundial e europeu em título, qualifica-se mesmo perdendo por quatro golos com a Ucrânia, sendo que até pode ser derrotado por mais, se os anfitriões não vencerem a Sérvia.