Portugal ‘atropela’ Nigéria na estreia no Mundial de futebol de praia

A seleção portuguesa de futebol de praia estreou-se na sexta-feira da melhor forma no Mundial2019, ao operar a reviravolta e vencer por 10-1 a Nigéria, na primeira jornada do grupo D, em Assunção, no Paraguai.

O conjunto liderado por Mário Narciso foi surpreendido a poucos segundos do final do primeiro período, quando Azeez Abu colocou os nigerianos em vantagem, aos 12 minutos, só que nos instantes iniciais da segunda etapa, Belchior empatou, aos 13, e deu início à goleada lusa.

Jordan Santos, recentemente consagrado melhor jogador do mundo da modalidade, consumou a reviravolta, logo de seguida, antes de Bruno Torres, Rui Coimbra e Léo Martins dilatarem o marcador no segundo periodo, fixando-o em 5-1.

Na véspera, Mário Narciso tinha avisado para os perigos da Nigéria, uma equipa que, observou o técnico, “rematava de qualquer lado”, mas, apesar do ‘susto’ inicial, Portugal não permitiu mais veleidades ao adversário e foi aumentando o volume do resultado.

Logo no arranque do terceiro periodo, Belchior ‘bisou’ e fez o sexto da ‘conta’ lusa, enquanto Bruno Torres viria a completar o ‘hat-trick’, a três minutos do final da partida.

Contudo, ainda haveria tempo para a seleção nacional chegar à dezena remates certeiros. Rui Coimbra seguiu os ‘passos’ de Belchior e também ‘bisou’ no encontro, cabendo ao ‘capitão’ Madjer fechar o ‘folgado’ triunfo português no arranque do Mundial2019.

Na segunda-feira, a partir da meia-noite (hora de Lisboa), a equipa das 'quinas' volta à areia do Estádio Los Pynandi, para defrontar o campeão em título, Brasil, que ainda hoje joga com Omã.

Já o encontro entre Portugal e Omã está agendado para a próxima terça-feira.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos qualificam-se para os quartos de final do Mundial2019.