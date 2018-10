Portugal apura-se para a Ronda de Elite do Euro2019 de sub-17

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 apurou-se este sábado para a Ronda de Elite, que decide a qualificação para a fase final do Campeonato da Europa de 2019, ao bater a Bielorrússia, por 3-0, em Aveiro.

No Estádio Municipal de Aveiro, na segunda jornada do Grupo 11, Pedro Brazão, aos quatro minutos, Famana Quizera, aos 32, e Bruno Tavares, aos 82, marcaram os golos de Portugal, que na última quinta-feira já tinha goleado o Cazaquistão por 10-0.

Além do apuramento, a seleção nacional assumiu a liderança do Grupo 11 e um empate frente ao País de Gales, na próxima terça-feira, será suficiente para assegurar a vitória no agrupamento.

Os dois primeiros classificados de cada grupo, bem como os quatro melhores terceiros das 13 ‘poules’, asseguram presença na próxima fase, em que já estarão presentes a Inglaterra e a Alemanha, isentas nesta etapa.

O sorteio da Ronda de Elite está marcado a 06 de dezembro, na sede da UEFA, em Nyon, com o torneio a ser disputado em março de 2019. A fase final do Europeu de sub-17 realiza-se na Irlanda, em maio desse ano.