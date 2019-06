Portugal apura-se para a final do futebol de praia e assegura medalha

As mais lidas

Na prova de equilíbrio, as três ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg), a estafeta mista dos 4x400 metros e Diogo Ganchinho, nos trampolins.

Portugal conquistou, até ao momento, duas medalhas de ouro, por Fu Yu, em ténis de mesa, e Carlos Nascimento, nos 100 metros, seis de prata, pela equipa de judo, o ciclista Nelson Oliveira no contrarrelógio, as ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, nas provas de combinado e de exercício dinâmico, e Fernando Pimenta, em K1 1.000 e K1 5.000.

Portugal e Espanha disputam a final no sábado, às 16:30 (hora de Lisboa), depois de Suíça e Ucrânia discutirem a medalha de bronze (15:00).

Na final, Portugal vai discutir a medalha de ouro com a Espanha, que hoje bateu a Suíça na outra meia-final, por 5-3.

Já sem Belchior, expulso, a equipa das quinas chegaria ao empate no terceiro período, por intermédio de Rui Coimbra, tento que obrigou à disputa do prolongamento, durante o qual Léo Martins assegurou o triunfo luso.

A formação comandada por Mário Narciso, medalha de bronze nos Jogos Europeus de 2015, em Baku, no Azerbaijão, abriu o marcador no primeiro tempo, por Madjer, mas os ucranianos operaram a reviravolta, através de Oleksandr Korniichuk e Yaroslav Zavorotnyi.

