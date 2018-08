Porto Formoso acolhe Azores Burning Summer

O Porto Formoso é palco, esta sexta-feira e amanhã, mais uma edição do Azores Burning Summer, festival ecomusical que acontece desde 2015.

Os cabeças de cartaz este ano são Fogo-Fogo, Elida Almeida e Orelha Negra, mas há mais artistas que vão pisar o palco do evento. O festival termina de madrugada na praia, com um concerto surpresa envolto fogueira ‘Trinity’.





O Azores Burning Summer diferencia-se por ser um festival eco-musical local, sustentável e não massificado que defende boas práticas ecológicas e de controlo de impactos ambientais. Em 2016 introduziu a política dos copos reutilizáveis e só esta medida tem permitido reduzir em 80% a produção de lixo plástico e evitado o desperdício de cerca de 20.000 copos descartáveis por evento, refere nota.





Este ano, pela primeira vez, não haverá palhinhas, água comercializada em garrafas de plástico, nem palhetas de plástico para café. Haverá kits de material biodegradável feitos de cana de açúcar e madeira na zona de jantares e refeições.

Refira-se que a programação de âmbito ecológico inclui os debates ECO Talks (que decorreram em Junho), a feira de eco-design para os festivaleiros fazerem compras e a exposição de veículos elétricos de visita gratuita.





Esta exposição foi criada com o objetivo de sensibilizar a população para a alternativa automóvel sustentável, e conta com a participação de seis marcas. Está instalada junto à entrada do recinto e é de visita gratuita.