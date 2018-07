"Porto do Topo vai ficar conhecido por ter sido concretizado pelo PS e não pelas piadas do CDS" diz André Rodrigues

“Não é com trocadilhos que estamos a servir os interesses dos jorgenses, mas sim com investimento real em melhores infraestruturas e novos meios”.

André Rodrigues realça “o investimento público de 55 milhões de euros que o Governo dos Açores tem alocado para as mais diversas áreas de atividade em São Jorge” e recorda que em concreto no setor dos transportes, “foram realizadas obras como a ampliação do aeroporto de São Jorge, a ampliação do porto comercial das Velas e a construção da rampa no Porto da Calheta - que os deputados do PP também visitaram, mas desta vez, para reivindicar obras na Ilha Terceira”.

O deputado está convicto de que “a história vai demonstrar que o Porto do Topo, cuja obra aguarda visto do Tribunal de Contas, vai ser concretizado pelo Partido Socialista – apesar do voto contra do CDS-PP em relação aos investimentos em São Jorge”. Sobre o caso concreto dos transportes terrestres, o deputado socialista recorda que “desde 2012 já foram investidos cerca de seis milhões de euros na rede viária de São Jorge” e que ainda recentemente, como foi anunciado na visita que o executivo açoriano realizou, foi contratualizado investimento de 1,2 Milhões de Euros, na reabilitação do troço da estrada regional entre o Aeroporto e a Ribeira do Almeida.

“Enquanto o CDS faz piadas, o Partido Socialista faz investimento”, garante André Rodrigues. “Os Jorgenses têm ambição, mas também têm capacidade para perceber que nem tudo pode ser feito ao mesmo tempo”. O parlamentar do PS/Açores lembrou o que tem sido feito em São Jorge: “Foi recentemente reaberto o Novo Posto Médico da Vila do Topo, decorrem as obras no Centro de Saúde da Calheta, vai ser investido cerca de meio milhão de euros para recuperação de casas, vão arrancar as obras de melhoramento e ampliação do Entreposto Frigorífico das Velas, entre outros exemplos que podia referir”.