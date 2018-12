Porto de Santa Cruz das Flores fechado devido à depressão Etienne

A autoridade marítima determinou esta segunda-feira o fecho a toda a navegação do Porto das Poças, em Santa Cruz das Flores, face às adversas condições do estado do mar e à passagem nos Açores da depressão Etienne.

Em comunicado, a capitania do porto de Santa Cruz das Flores e a do Porto da Horta (Faial) alertam para a possibilidade de aumento da agitação marítima, com ondas que poderão ser superiores aos seis ou sete metros ao longo do dia.

Face a estas condições, a autoridade marítima recomenda a adoção de medidas de precaução, nomeadamente o reforço da amarração dos barcos ou varar em lugar seguro as suas embarcações.

A população deve evitar as zonas costeiras, em especial as expostas à agitação marítima, lê-se ainda no comunicado.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) emitiu também esta manhã um aviso a recomendar à população medidas de autoproteção, tendo em conta o agravamento do tempo nos Açores.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indicou que "uma depressão em fase de cavamento, com um sistema frontal associado, deverá agravar o estado do tempo" em todas as ilhas dos Açores.