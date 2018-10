Porto das Lajes do Pico encerrado

O Porto das Lajes do Pico, "foi encerrado a toda a navegação, devido ao estado do mar", anunciou o capitão do Porto da Horta, Rafael da Silva, em comunicado.

Além daquele porto, o mau tempo que se regista levou também hoje ao encerramento temporário da Casa da Montanha do Pico, estrutura de apoio a quem pretende efetuar a subida ao ponto mais alto do país.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) atualizou esta manhã os avisos amarelos de vento e agitação marítima para os grupos Ocidental e Central dos Açores e acrescentou um aviso meteorológico de chuva até sexta-feira.

Segundo o IPMA, o agravamento do estado do tempo, que já se faz sentir hoje, deve-se à passagem, a norte do arquipélago, da depressão Callum, com um sistema frontal associado.