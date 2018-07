Porto da Caloura recebe Torneio de Pólo Aquático

A Câmara Municipal de Lagoa, em conjunto com a junta de Freguesia de Água de Pau, realizam no próximo fim de semana (20 e 21 de julho), o Torneio de Pólo Aquático 2018, no Porto da Caloura, em Água de Pau.

De acordo com nota da autarquia, as inscrições são gratuitas, sendo que o número de participantes é limitado e o equipamento necessário para a prática da modalidade, nomeadamente toucas e bolas, será fornecido pela autarquia.



Para facilitar a participação, sobretudo daqueles que não se encontram de férias, os jogos serão realizados, em ambos os dias, entre as 18horas e as 21horas e as jornadas serão divididas entre sexta-feira e sábado, devendo a final ser disputada ao início da noite do dia 21 de julho, finalizando o Torneio de Pólo Aquático com a entrega de prémios.

Os jogos terão a duração total de 28 minutos, sendo estes igualmente divididos por quatro períodos. Cada equipa deverá ter um guarda-redes e seis jogadores de campo, podendo ser equipas mistas, compostas por elementos masculinos e femininos, todos com mais de 18 anos.