Portimão recebe segunda corrida de MotoGP com cancelamento da prova na Austrália

O circuito algarvio, que acolheu o Grande Prémio de Portugal, a 18 de abril, na terceira etapa do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade, vai acolher a 18.ª prova do ano, uma semana antes da corrida em Valência, que encerra a competição.

Em comunicado, a Dorna, promotora da competição, dá ainda conta da antecipação do Grande Prémio da Malásia em uma semana, para 24 de outubro.

"A continuação da pandemia de Covid-19 e as consequentes dificuldades com as viagens e a logística significam que não é possível confirmar a viabilidade do evento [na Austrália] nesta altura", anunciou a Dorna, em conjunto com a Federação Internacional de Motociclismo (FIM) e a Associação de Equipas (IRTA).

De acordo com a versão revista do calendário do Mundial, mantêm-se 19 provas previstas.

A Argentina mantém-se ainda sem data definida e a Indonésia como prova de reserva.

Esta vai ser a terceira vez que a categoria 'rainha' do motociclismo de velocidade passa pelo Autódromo Internacional do Algarve, depois da estreia em 2020, com a vitória de Miguel Oliveira (KTM).

O português ocupa o sétimo lugar da classificação de pilotos, com 85 pontos, menos 71 do que o francês Fabio Quartararo (Yamaha), que lidera o mundial após nove corridas.