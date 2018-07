Portas do Mar sem rumo dez anos depois de inauguradas

Açoriano Oriental publica uma reportagem sobre as Portas do Mar, no dia em que passam dez anos da inauguração do empreendimento

Nesta edição, o leitor pode ainda ler duas entrevistas: uma com Ricardo Moura sobre o mercado imobiliário, e uma outra com os atores que protagonizam a peça "Tu de Quem És?".

A denúncia do Sindicato Independente dos Médicos de que há médicos de família em risco de ficarem sem vaga é outro dos assuntos desenvolvidos no jornal de hoje, onde se noticia que já foram aprovados projetos para 68% da verba disponível no atual quadro comunitário de apoio.

O Desporto destaca a presença do Sporting ideal na Série C do Campeonato de Portugal.