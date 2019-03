O ministro dos Negócios Estrangeiros disse, esta segunda-feira, que “por enquanto” não há registo de portugueses entre as vítimas do tiroteio que ocorreu em Utrecht, na Holanda.

“Não temos por enquanto registo”, respondeu Augusto Santos Silva ao ser questionado sobre se haveria portugueses entre as vítimas do tiroteio que aconteceu esta manhã na cidade holandesa, de que resultaram pelo menos três mortos e cinco feridos.

Em declarações aos jornalistas em Bruxelas, no final do Conselho dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE), o chefe da diplomacia portuguesa revelou que o seu homólogo holandês, Stef Blok, foi “muito cuidadoso”, tendo apenas confirmado “a existência do atentado, a mais que provável natureza terrorista desse atentado, a existência de vítimas, entre as quais vítimas mortais”.

“Sei que a imprensa tem avançado que há três vítimas mortais, mas as autoridades são mais cautelosas do que a imprensa”, observou.

O ministro holandês informou ainda os seus homólogos de que a polícia holandesa está “a tentar encontrar e deter o perpetuador ou perpetuadores deste atentado”.

“Evidentemente que exprimo aqui publicamente a solidariedade devida às famílias das vítimas, aos feridos, e também ao povo e às autoridades holandesas”, declarou Santos Silva.

Pelo menos três pessoas foram mortas e cinco ficaram feridas nos tiroteios de hoje de manhã em Utrecht, segundo o balanço mais recente feitos pelas autoridades holandesas.