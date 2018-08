Populares saíram à rua com baldes vazios em protesto contra a falta de água

As mais lidas

A nova diretora de Hidrocapital, Andy Hernández, aproximou-se de alguns manifestantes, a quem admitiu a existência de falhas na manutenção do sistema e no abastecimento de água em Caracas.

Desde há vários meses que os venezuelanos se queixam, cada vez mais intensamente, da falta de abastecimento de água, uma situação também cada vez mais frequente, tanto em Caracas como noutras cidades e zonas do país.

Em resposta os manifestantes mudaram de rota e quando estavam nas proximidades da Hidrocapital foram novamente intercetados por efetivos da PNB, mas alguns lograram chegar ao edificio e aí colaram papéis com as suas reclamações.

Ainda em Chacaíto, os manifestantes cantaram músicas com letras sobre as reclamações dos venezuelanos em todo ao país, ao direito a ter água e à sua importância na confeção de alimentos.

Centenas de pessoas saíram este sábado às ruas de Caracas, com baldes vazios, em protesto pela cada vez mais frequente falta de água na cidade capital da Venezuela.

