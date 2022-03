População faialense solidária no apoio às vítimas da guerra da Ucrânia

Na ocasião, Carlos Ferreira, presidente da Câmara Municipal da Horta enalteceu a disponibilidade e empenho da população nesta iniciativa: “Gostaria de reconhecer, agradecer e elogiar o espírito de solidariedade da população faialense, em torno dos mais altos valores da humanidade, como a paz, a liberdade, a solidariedade e a ajuda àqueles que mais precisam e que de um momento para o outro se viram no meio de uma guerra”, disse o autarca, citado em nota.





Com a presença do presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Luís Garcia, e do Presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, o autarca da Horta relembrou as parcerias do município nas várias campanhas de angariação de bens e medicamentos, como o 'Faial Solidário' e a ação 'SOS Ucrânia', promovida por um grupo empresarial, e espera que o apoio demonstrado nas últimas duas semanas seja replicado noutras ações.





“Estou certo de que vamos também saber unir-nos para o futuro, quer ajudando quem está lá fora, quer criando condições para acolher aqueles que tivermos de receber, e queremos recebê-los de braços abertos aqui na ilha do Faial”, afirmou Carlos Ferreira.





O espetáculo de angariação de fundos foi apresentado por Graça Moniz e contou com a participação do Grupo Coral Juvenil Mater Dei, Conservatório Regional da Horta, Alexandre Gualdino, Tomás Delgado e Misuzy, Nuno Carneiro e ainda Filipe Fonseca com as convidadas Carolina Dias, Miriam Delgado, Sandra Medeiros e Tânia Gonçalves.