Ponta Delgada volta a receber galardão de “Autarquia + Familiarmente Responsável”

A bandeira que representa este reconhecimento nacional é entregue desde 2009 pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, através do Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis.

Reconhece igualmente o município “enquanto entidade empregadora que adota medidas facilitadoras de conciliação da vida familiar e laboral para os seus trabalhadores, tornando-se, assim, laboratório e modelo destas práticas para as empresas do seu município", adianta a nota.

Este prémio nacional distingue os municípios que “adotam medidas facilitadoras da vida familiar dos cidadãos, em particular das famílias”.

Recorde-se que os requisitos considerados para o reconhecimento da “Autarquia + Familiarmente Responsável” são apoio à maternidade e paternidade, apoio às famílias com necessidades especiais, serviços básicos, educação e formação, habitação e urbanismo, a par das políticas municipais de transportes, saúde, cultura, desporto, lazer e tempo livre, cooperação, relações institucionais e participação social.

A vereadora Maria José Duarte, em representação do presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, recebeu o prémio de “Autarquia + Familiarmente Responsável”, numa cerimónia realizada em Coimbra.

A Câmara de Ponta Delgada voltou a receber, este ano, o galardão nacional de “Autarquia + Familiarmente Responsável”, uma distinção atribuída pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, tendo em conta “as medidas de apoio às famílias do município” e “as medidas disponibilizadas aos trabalhadores da autarquia em termos de conciliação entre trabalho e família”, refere nota de imprensa da autarquia.

