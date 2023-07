Ponta Delgada recebe Festival Música no Colégio

Numa nota de imprensa, a Câmara de Ponta Delgada, que apoia a iniciativa integrada na programação do município "Noites de Verão", adianta que a edição deste ano do festival arranca com o espetáculo “Queen Simphony”, conduzido pelo maestro Hélio Soares e protagonizado pelo Coro Sinfónico do Coral de São José, pela Banda Militar dos Açores e outros músicos convidados.

Na sexta-feira, subirão ao palco Xico Malheiro, entre outros artistas, numa noite que terá como tema “Raízes”, enquanto no sábado o festival terá uma “Noite de Ópera”, unindo as vozes do Coro Sinfónico do Coral de São José às da companhia All’ Opera, sob a batuta do maestro Luís Filipe Carreiro. Do serão musical, farão ainda parte Sara Braga Simões (soprano), Marco Alves dos Santos (tenor), Job Tomé (barítono) e Ángel González (pianista).