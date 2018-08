Ponta Delgada promovida com exposição nos Estados Unidos

Uma exposição fotográfica sobre as 24 freguesias do concelho de Ponta Delgada foi visitada por milhares de pessoas durante as Grandes Festas do Divino Espírito Santo da Nova Inglaterra, que decorreram este fim de semana na cidade de Fall River.

A exposição intitulada “Ponta Delgada em Fall River: 40 anos de cidades-irmãs (1978-2018)” esteve instalada em tenda própria no recinto festivo do Kennedy Park, proporcionando uma visita virtual à realidade atual de todas as localidades do maior município açoriano, através de 15 painéis com 150 fotografias legendadas em português e inglês, refere nota da autarquia.





A mostra foi organizada pelo município de Ponta Delgada e inaugurada pelo presidente da Câmara Municipal, José Manuel Bolieiro, acompanhado pelo Mayor de Fall River, Jasiel Correia, e pelo presidente da comissão organizadora das XXXII Grandes Festas da Nova Inglaterra, o emigrante João Medeiros.



“Esta exposição cumpre três objetivos: comemorar os 40 anos das cidades-irmãs de Ponta Delgada e Fall River, contribuir para as Grandes Festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra e mostrar a realidade atual do maior concelho da Região Autónoma dos Açores”, disse José Manuel Bolieiro, citado em nota de imprensa.



“Evocamos, assim, a própria origem destas festas, inspiradas nas Grandes Festas do Espírito Santo da Ilha de São Miguel, realizadas em Ponta Delgada nos anos setenta, e, desta forma, homenageamos a saudosa memória do impulsionador de ambas, Heitor de Sousa”, acrescentou.





Recorde-se que o presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada foi o convidado de honra das Grandes Festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra, que reuniu mais de 200 mil pessoas, durante três dias, na cidade de Fall River, incluindo 15 autocarros expressamente deslocados do Canadá.