Ponta Delgada inaugurou iluminação de natal esta sexta feira

Já é Natal em Ponta Delgada.

Para José Manuel Bolieiro esta é uma época festiva importante para o comércio local e para a fruição do espaço público em família, razões pelas quais “Ponta Delgada adere e incentiva a magia e o espírito natalício”.

Este ano Ponta Delgada apresenta uma iluminação diferente, reforçada e, arrisca dizer o autarca, mais bonita. A praça onde se encontra as Portas da Cidade está decorada com uma prenda e a árvore de Natal, que este ano está na avenida, destaca-se pela sua grandiosidade (17 metros de altura) e pelo colorido que apresenta.

“A cidade está toda iluminada e engalanada com um milhão de micro lâmpadas de baixo consumo, evidenciando a simpatia e estética de Ponta Delgada”, descreveu o edil em jeito de convite para as pessoas virem ao centro histórico e apreciarem a sua beleza durante esta quadra que “é pautada pela magia, da família e de uma identidade cultural, e tempo de esperança e alegria das crianças, dos pais e dos avós”.

O investimento na iluminação é uma forma de incentivar o espírito natalício junto das famílias e de contribuir para a dinamização do comércio local, mas visa também tornar a cidade ainda mais atrativa como destino turístico.

A inauguração da iluminação de Natal teve início com a atuação do Coro Infantil do Conservatório na Praça do Município.

Depois do momento musical, algumas crianças acompanharam o Presidente e o vereadores da Câmara Municipal até às Portas da Cidade para acender as luzes.

Uma cidade que ser feliz, desejou Bolieiro, e que contará com um vasto programa de Natal, que será divulgado no dia 3 de dezembro e que se estenderá até ao novo ano.