Ponta Delgada inaugura a maior árvore de Natal dos Açores já esta sexta-feira

As luzes de Natal serão ligadas, a partir das Portas da Cidade, pelo presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, acompanhado pelas crianças do coro do Conservatório Regional, que após este momento, irão atuar, na Praça do Município, espalhando ainda mais o espírito natalício, refere nota de imprensa.

Com 17 metros de altura, a árvore de Natal de Ponta Delgada, colocada mesmo em frente à Praça Gonçalo Velho, já chama a atenção de quem por este local passa e é o elemento mais marcante desta decoração natalícia de 2018.

À semelhança dos anos anteriores, para além da iluminação nas principais artérias e praças do centro histórico da cidade, haverá também música ambiente nas ruas, das 10 horas às 20 horas, até dia 30 de dezembro, e um programa cultural de Natal, com diversas iniciativas comemorativas desta quadra, que será anunciado em breve, adianta a mesma nota.