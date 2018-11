Ponta Delgada e Kaua’i potenciam afinidades económicas e sociais

Para José Manuel Bolieiro, citado em nota de imprensa, este “é um primeiro passo para o estabelecimento de uma relação efetiva de proximidade e de cooperação em áreas de desenvolvimento como a educação, agricultura, o turismo e o ambiente”.





O acordo é assinado no ano em que decorrem as comemorações do 140.º aniversário da chegada dos primeiros emigrantes portugueses ao Estado do Havai, importante destino da emigração açoriana na segunda metade do século XIX, sendo que a ilha de Kaua'i foi um dos destinos da emigração açoriana também proveniente da ilha de São Miguel.





Na ocasião, o Major de Kaua'i, Bernard Carvalho, citado na mesma nota, salientou a importância da geminação para o desenvolvimento de ambos os territórios e evidenciou a sua relevância para as pessoas.





De acordo com a autarquia, Mota Amaral, que demonstrou empenho na consolidação das relações entre o Havai e os Açores, em mensagem enviada aos presentes, considerou ser este o caso mais emblemático da emigração açoriana, “a prova definitiva da identidade própria do Povo Açoriano”.





O antigo presidente da Assembleia da República e do Governo Regional dos Açores acrescentou que só visitando o Havai é que nos apercebemos da influência açoriana neste território.