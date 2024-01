Ponta Delgada “decorada” com cartazes onde os partidos apelam ao voto

As eleições realizam-se em 04 de fevereiro e o período oficial da campanha eleitoral arranca no domingo, mas a colocação de cartazes nas ruas de Ponta Delgada, São Miguel, e nas restantes ilhas do arquipélago já começou, admitindo-se um reforço nos próximos dias.

Nas principais artérias de Ponta Delgada estão espalhados diversos cartazes, uns de grandes dimensões e outros mais pequenos, com propostas dos partidos para o eleitorado da região.

Os cartazes destacam-se mais junto das rotundas e na segunda circular (via rápida que passa a norte da cidade de Ponta Delgada).

Na rotunda de São Gonçalo, uma das maiores e mais movimentadas da cidade estão colocados lado a lado dois grandes ‘outdoors’ do PS e da coligação PSD/CDS-PP/PPM. Ambos contêm a fotografia dos candidatos e a palavra “confiança”.

O do socialista Vasco Cordeiro, que liderou o Governo Regional entre 2012 e 2020 tem a mensagem “O Presidente de Confiança”, enquanto no cartaz da coligação, liderada pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, atual líder do executivo, este apresenta-se como “José Bolieiro Presidente Amigo” e promete “Confiança.”.

A coligação também tem outros cartazes mais pequenos com a referência “Unidos Pelos Açores” e com a imagem de Bolieiro.

Na mesma rotunda, mas do lado oposto, mais dois ‘outdoors’ das candidaturas do Chega e da Iniciativa Liberal (IL).

No cartaz do Chega estão, lado a lado, os rostos sorridentes do líder André Ventura e do candidato José Pacheco, com a mensagem “Os Açores precisam de uma limpeza”.

Já a IL, que no ‘outdoor’ apresenta apenas a imagem do candidato Nuno Barata, sugere ao eleitorado que a “alternativa é liberal” e promete “menos impostos, menos burocracia, mais liberdade”. A IL tem cartazes mais pequenos, com o apelo “O teu voto conta”, onde Nuno Barata surge ladeado pelos candidatos Alexandra Cunha e Luís Quental.

O partido Pessoas - Animais - Natureza (PAN) tem, pelo menos, um ‘outdoor’ na segunda circular e está a passar a mensagem em “mupis” na Avenida Marginal. “Um por Todos. Todos Pelos Açores”, é o ‘slogan’ da candidatura de Pedro Neves.

O Bloco de Esquerda (BE) também recorreu a cartazes de grandes dimensões e a outros mais pequenos, onde o candidato António Lima promete “Levar os Açores a sério”.

Neste período, o Chega destaca-se pela utilização de cartazes, pois para além de ‘outdoors’ também colocou “pendões” em postes de eletricidade das principais artérias da cidade, como é o caso da Avenida Marginal, onde a propaganda se confunde com a iluminação de Natal que ainda não foi retirada.

Às eleições de 04 de fevereiro concorrem, no total, 11 candidaturas, incluindo três coligações.

Da análise dos orçamentos de campanha das forças políticas que concorrem às legislativas nos Açores, apenas a coligação Alternativa 21 (MPT/Aliança) não destina verbas para estruturas de suporte, cartazes e telas.

O partido que mais investe nesta rubrica é o PS (50.000 euros), seguindo-se Chega (25.000), coligação PSD/CDS-PP/PPM (20.000), IL (15.000), BE (9.900), CDU (8.500), JPP - Juntos Pelo Povo (3.500), PAN (3.000), ADN (2.000) e Livre (400 euros).

Na campanha para as eleições regionais açorianas, que começa domingo, estão de regresso os comícios e os jantares, pois tal não aconteceu em 2020 devido à pandemia.

Segundo algumas fontes partidárias contactadas pela agência Lusa, na campanha serão distribuídos brindes (canetas e porta-chaves) e folhetos com os manifestos eleitorais.

Os carros de som, os contactos de rua e um ou outro momento com animação musical, fazem também parte da tradição, numa altura em que as redes sociais das candidaturas estão muito ativas com mensagens, fotografias e vídeos.