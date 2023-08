Ponta Delgada com candidaturas a isenções e reduções de IMI

Encontra-se a decorrer, até ao final do mês de agosto, o período de candidaturas para o reconhecimento de isenções e reduções do IMI, informa a Câmara Municipal de Ponta Delgada.

De acordo com a nota de imprensa, as candidaturas estão abrangidas pelo Regulamento de Benefícios Fiscais no Âmbito de Impostos Municipais do Município de Ponta Delgada, destinando-se à fixação de famílias e jovens no concelho, bem como a incentivar o arrendamento para fins habitacionais, estimular o desenvolvimento da sustentabilidade ambiental e apoiar o associativismo e as atividades económicas.

Neste sentido, os proprietários de prédio urbano habitacional que, na data da apresentação do pedido possuam idade igual ou superior a 18 anos e inferior a 35 anos ou, em caso de compropriedade, pelo menos, um dos proprietários possua idade igual ou superior a 18 anos e inferior a 35 anos, são suscetíveis de beneficiar de isenção de IMI, se cumpridos determinados pressupostos definidos no diploma.

Explica a autarquia que a referida isenção para os jovens é aplicável “até um máximo de três anos, variando consoante o valor patrimonial tributário do prédio”.

Além deste incentivo à fixação de jovens proprietários, o referido regulamento também prevê apoiar cidadãos ou agregados familiares com habitação própria e permanente no concelho através do reconhecimento de uma redução do Imposto em até 15% da taxa de IMI, variando de acordo com o valor patrimonial tributário do prédio.

Já os imóveis com eficiência energética comprovada beneficiam de uma redução de até 25% durante o período máximo de cinco anos.

Além destas situações, também poderão usufruir de uma redução de 20% na taxa de IMI os prédios urbanos arrendados ininterruptamente há mais de doze meses, desde que se destinem exclusivamente a habitação permanente.

Abrangidas por este apoio da Câmara Municipal e com a possibilidade de usufruir da isenção de IMI estão também as associações sem fins lucrativos com sede no Município de Ponta Delgada, que desenvolvam atividades recreativas, culturais, desportivas e de solidariedade social, cujo estatuto de utilidade pública administrativa ou de mera utilidade pública não tenha sido reconhecido.

Quanto aos prédios rústicos integrados em áreas classificadas que proporcionam serviços de ecossistema não apropriáveis pelo mercado, desde que reconhecidos como tal pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas ou pelo serviço regional organicamente competente para o efeito, beneficiam de uma redução de 50 % da taxa do IMI aplicável, a vigorar pelo período de cinco anos, não renovável.