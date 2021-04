Dia 18 de abril

Ponta Delgada assinala Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

A Câmara Municipal de Ponta Delgada vai assinalar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que se celebra no próximo domingo, dia 18 de abril, com a abertura excecional ao público do Museu Hebraico Sahar Hassamaim e da Torre Sineira, entre as 13h00 e as 17h00, indica nota.