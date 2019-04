Ponta Delgada apoia Cabo Verde na formação de calceteiros

Técnicos da Câmara Municipal de Ponta Delgada estiveram na cidade de São Filipe, Cabo Verde, para dar formação no que respeito à colocação de calçada artística em ruas e praças.

Com larga experiência acumulada e reconhecidos a nível nacional, os calceteiros de Ponta Delgada estiveram durante 10 dias em São Filipe, colaborando com os funcionário daquele município na colocação da calçada, que se apresenta como um “património com potencial de exploração em termos turísticos, culturais e científicos e que tem servido de inspiração a muitos outros municípios”, refere nota de imprensa.





A deslocação dos técnicos de Ponta Delgada à cidade de São Filipe surge na sequência de uma visita, realizada em setembro do ano passado pelo presidente da autarquia local, Jorge Nogueira, a Ponta Delgada.