Ponta Delgada acolhe concerto de encerramento do ciclo de “Encontros Sonoros Atlânticos”

Com este concerto termina o programa que apresentou obras de Philip Glass e duas estreias mundiais, dos compositores Vasco Mendonça e Ângela da Ponte, refere nota.







No total, foram três obras em estreia absoluta ao longo deste ciclo de seis concertos em Portugal Continental e nos Açores, que agora culminam neste espetáculo que promete ser memorável.

Este espetáculo conta com a participação da soprano Sandra Medeiros e o pianista Francisco Sassetti e centra-se na apresentação das obras de Francisco de Lacerda, Freitas Branco e Vianna da Motta.O ciclo “A Música e o Mundo – Encontros Sonoros Atlânticos” constitui-se com uma série de recitais em que obra do compositor, musicólogo e maestro açoriano Francisco de Lacerda (1869 – 1934) é vista o estímulo para a criação de novas peças musicais, intimamente relacionadas com os locais em que se apresentam.