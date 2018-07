Polícias avançam com protestos caso PSP mantenha cortes aos subsídios nas férias

As mais lidas

A decisão do Supremo Tribunal Administrativo surge após uma ação interposta pela ASPP contra o Ministério da Administração Interna e direção nacional da PSP, que em 2011 cortaram o pagamento dos vários suplementos aos polícias durante o período de férias.

O sindicalista disse ainda à Lusa que os dois sindicatos vão hoje enviar uma carta ao Ministério da Administração Interna e aos grupos parlamentares para dar conhecimento que entregaram este documento na direção nacional da PSP e que vão avançar para os protestos caso não exista uma resposta até ao fim do mês de julho.

Questionado sobre quais os protestos, Paulo Rodrigues afirmou que ainda não estão decididas quais as ações.

Nesse sentido, anunciou que, caso esta questão não seja resolvida até ao final do mês, a ASPP e o SIAP vão avançar para os protestos.

“Não vamos aceitar que a direção nacional continue a fazer os cortes”, disse o presidente da ASPP, sublinhando que os polícias vão ser empurrados para as ações de protesto.

A ASSP e o Sindicato Independente dos Agentes de Polícia (SIAP) entregaram hoje à direção nacional da Polícia de Segurança Pública um documento para exigir o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Administrativo.

Em causa está uma decisão do Supremo Tribunal Administrativo, que em março decidiu que eram ilegais os cortes feitos aos vários subsídios atribuídos aos polícias, incluindo os suplementos especiais de serviço, de patrulha e de turno, em período de férias, depois de uma ação interposta pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP).

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia e o Sindicato Independente dos Agentes de Polícia ameaçaram com protestos caso se mantenha, até ao final do mês, os cortes dos vários subsídios em período de férias.

