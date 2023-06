Polícia Marítima faz operação de combate ao tráfico de seres humanos em Alcochete

Uma megaoperação de combate ao tráfico de seres humanos liderada pela Polícia Marítima decorre desde as 08:00 na zona do Samouco, em Alcochete, distrito de Setúbal, disse fonte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que participa na operação.