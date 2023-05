Polícia Marítima apreende 810 quilos de pescado em Vila do Porto

Segundo comunicado da Autoridade Marítima Nacional, "durante esta ação, os elementos da Polícia Marítima fiscalizaram diversas embarcações que se encontravam a efetuar descargas de pescado, tendo detetado uma embarcação que excedeu a sua quota de descarga em 810 kg, o correspondente a 29 unidades de pescado".



A Polícia Marítima elaborou o respetivo auto de notícia, "tendo procedido à apreensão do atum patudo em excedente, que será vendido em lota, com o valor a reverter a favor do processo".



Nesta ação estiveram empenhados dois elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Vila do Porto.