Polícia Marítima apreende 190kg de pescado em Vila do Porto

Em comunicado, a Polícia Marítima adianta que foi detetado, a bordo de uma embarcação de pesca, a existência de excesso de pescado permitido por lei.

Na sequência, foram elaborados os respetivos autos de noticias, tendo os elementos da Polícia Marítimo, como medida cautelar, apreendido cerca de 190kg de pescado da espécie Veja, que será vendida em lota em sistema de leilão. A Polícia Marítima de Vila do Porto informa que nesta ação estiveram empenhados dois elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Vila do Porto, apoiados por uma viatura.