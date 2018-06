"Polícia Judiciária faz buscas na Câmara de Ponta Delgada" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental noticia que a Câmara Municipal de Ponta Delgada e a Casa do Povo de São Vicente Ferreira estão entre as visadas por operação que investiga crimes económicos.

A manchete fotográfica alusiva ao Santa Clara, titula "João Henriques chega pronto para trabalhar". "ANACOM pede urgência na substituição de cabos submarinos", "Festas do Divino Espírito Santo começam no dia 5 de julho", "Nascimento Cabral oficializa candidatura à liderança do PSD" e "Greve de docentes obriga a adiar 90% das reuniões de notas" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.