Polícia Judiciária está hoje no local a proceder a investigações

O MP instaurou um inquérito para "apurar as circunstâncias que rodearam a ocorrência”, segundo a Procuradoria-Geral da República, em resposta enviada à agência Lusa.

De acordo com a mesma fonte, a intervenção da PJ surge na sequência de um inquérito instaurado pelo Ministério Público (MP) ao acidente ocorrido na tarde de segunda-feira na zona de Borba, distrito de Évora, e que provocou, pelo menos, dois mortos, além de haver três pessoas desaparecidas.

Uma equipa da Polícia Judiciária (PJ) está, esta quarta-feira, em Borba a proceder a investigações para apurar as circunstâncias do deslizamento de terras para pedreiras e o colapso de um troço de estrada, revelou à agência Lusa fonte policial.

