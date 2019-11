Polícia francesa lança operação de evacuação de dois campos de migrantes perto de Paris

A polícia francesa anunciou hoje o início de uma operação de evacuação de dois campos de migrantes, onde se encontram entre 600 e 1.200 pessoas, no nordeste de Paris.

Cerca de 600 agentes policiais começaram, a partir das 06:00 (05:00 em Lisboa), a levar migrantes, que viviam em tendas improvisadas, para autocarros de transporte com destino a centros de acolhimento na região parisiense.

Esta operação, numa escala sem precedentes, surge um dia depois de o ministro do Interior francês, Christophe Castaner, ter assumido "o compromisso" de evacuar aqueles campos no nordeste de Paris "até o final do ano".

"Esta operação foi decidida como parte da implementação do plano" do Governo, o responsável da polícia de Paris, Didier Lallement, à imprensa.