Polícia espanhola interceta veleiro com 800 quilos de cocaína perto dos Açores

As mais lidas

Segundo a Direção-Geral da Polícia espanhola, o delegado do Governo nas Canárias e os responsáveis pela operação vão ainda hoje, no Arsenal Militar de Las Palmas, dar informações mais detalhadas sobre a detenção.

A Polícia Nacional espanhola intercetou em águas internacionais, perto do arquipélago dos Açores, um veleiro com 800 quilos de cocaína, tendo detidos os três marinheiros que se encontravam a bordo.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok