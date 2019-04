Polícia agredido com capacete fica com nariz fraturado

Um utente da Arrisca, em Ponta Delgada, agrediu um agente da PSP com um capacete, provocando-lhe uma fratura no nariz.

A agressão aconteceu no domingo quando o homem de 23 anos se preparava para receber a dose de metadona nas instalações da Arrisca. Segundo as informações recolhidas, o utente chegou atrasado à instituição e começou uma discussão com um elemento da PSP, que realiza serviços extraordinários neste local para evitar problemas de ordem pública.



O agente acabou por sentir a necessidade de solicitar um reforço de meios para as instalações da Arrisca para proceder à detenção do utente.



A primeira viatura a chegar ao local transportava dois elementos da esquadra de Investigação Criminal de Ponta Delgada, que utilizam viaturas descaracterizadas e estão vestidos à civil. Um dos agentes da PSP acabou por ser agredido com um capacete no nariz, ficando com uma fratura.



O utente acabou por ser detido por ofensa à integridade física de um agente de autoridade e vai ser presente a primeiro interrogatório judicial no tribunal de Ponta Delgada.