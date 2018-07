Pogba dedica vitória aos rapazes "heróis" da Tailândia

“Esta vitória vai para os heróis do dia, muito bem rapazes, vocês são tão fortes”, escreveu o médio francês na rede social Twitter, junto a uma foto dos 12 rapazes tailandeses, minutos depois de vencer a meia-final do Mundial.

O médio disputou o encontro diante da Bélgica algumas horas depois de ter sido concluído o resgaste dos rapazes e do seu treinador, que ficaram encurralados durante 18 dias numa gruta no norte da Tailândia, depois de a mesma ter ficado inundada pelas chuvas.

França venceu em São Petersburgo a Bélgica, com um golo de Samuel Umtiti, e defrontará no domingo, na final do Mundial2018, o vencedor do encontro desta quarta feira entre a Croácia e a Inglaterra.