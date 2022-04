Pogacar quer provar a si próprio e ao mundo o que pode fazer

“Uma das minhas maiores motivações foi mostrar que não foi um acidente, com base em um único contrarrelógio”, afirmou Pogacar, no dia de descanso do Tour, lembrando a vitória conseguida em 2020, depois de conquistar a amarela a Roglic no contrarrelógio da penúltima etapa.

Pogacar, companheiro de equipa do português Rui Costa, está na liderança da Volta à França, com 02.01 minutos de vantagem sobre Ben O’Connor (Ag2r-Citröen) e 05.18 para o colombiano Rigoberto Urán (EF Education-Nippo), bem encaminhado para o segundo triunfo consecutivo na prova francesa.

“Este ano estou motivado para provar a mim próprio e provar ao mundo o que posso fazer”, disse o ciclista.

Em relação a algumas suspeitas sobre o seu domínio na Volta à França até ao momento, o esloveno lembrou os vários testes antidoping a que já foi sujeito, antes e durante a prova, para provar “aos céticos que estão errados”.

O pelotão cumpriu, esta segunda-feira, o primeiro dia de descanso da 108.ª edição da Volta a França, regressando à estrada na terça-feira, para a ligação de 190,7 quilómetros entre Albertville e Valence.