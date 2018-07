A Arco 8 acolhe amanhã (sábado), pelas 23h30, o concerto com os PMDS.

Trata-se de um projeto de música eletrónica ambient/techno/experimental pelas mãos de Pedro Sousa e Filipe Caetano.



O primeiro com formação clássica em piano, o segundo com muitos quilómetros de pistas de dança, ambos com uma paixão (des)controlada por equipamento analógico, sintetizadores e gadgets.